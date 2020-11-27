Galatasaray yönetimi transfer mi yapacak, ödeme mi?

Galatasaray'da 26 Aralık'ta yapılması planlanan seçim kararı, Kovid- 19 tehlikesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenirken sarı-kırmızılılarda transfer konusu ise tam bir bilmeceye döndü.
Finansal olarak bu sıkıntılı süreçte Galatasaray'ın işi hiç de kolay gözükmüyor. Galatasaray yönetimi, öncelikle değerini bulan birçok futbolcuyu satmayı hedeflenirken eksiklikleri bulunan mevkilere oyuncu alınıp alınamayacağını ise zaman gösterecek.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Geçen yıl Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan gelen 200 milyon liralık faiz ödemesi de yaklaşırken kongre öncesi teknik direktör Fatih Terim'in transfer isteklerinin ne ölçüde karşılanacağı merak ediliyor.
Bilindiği üzere Galatasaray'ın Ocak'ta kadroya önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyordu.
Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde duran topları Serdar Aziz ve Tisserand ile buluşturmak istiyor. Bulut, ayrıca Perotti ve Pelkas ile kanatlardan vurmayı hedefliyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynayacakları derbide milli sol bek Caner Erkin'in savunma zaafından yararlanıp Ghezzal ve bazen Larin'le sarı-lacivertlilerin dengesini bozmayı hedefliyor.
Eksikler nedeniyle son maçlara farklı isimlerle çıkmak zorunda kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Rize deplasmanında Donk'un yerine Luyindama'ya şans verecek, performansından memnun kalmadığı Oğulcan'ı da kulübeye çekecek.
Almanya 3. Lig ekiplerinden Türkgücü Münih, Mehmet Ekici ile görüşüyor.
Sakatlık konusunda son derece titiz olan ve yüzde 100 iyileşmeden antrenmana ya da karşılaşmaya çıkmayan Kolombiyalı oyuncunun Rize'de kadroda olup olmayacağı bugün kesinlik kazanacak.
Bu sezon ilk deplasman galibiyetini Ankaragücü karşısında almak isteyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, BB Erzurumspor maçını kazanan 11'ini bozmayacak.