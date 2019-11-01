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  3. Galatasaray yönetimi, Falcao'nun sakatlığını atlatması için soğuk oda (Lifecube) satın aldı

Galatasaray yönetimi, Falcao'nun sakatlığını atlatması için soğuk oda (Lifecube) satın aldı

Galatasaray yönetimi, Falcao'nun sakatlığını atlatması için soğuk oda (Lifecube) satın aldı

Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, "Sahalara dönebilsin" diye G.Saray teknolojiye yatırım yaptı.

Galatasaray sahada Falcao'dan beklenen verimi henüz alamadı ama Kolombiyalı oyuncunun sakatlığı, kulübün teknolojik yatırım yapmasına sebep oldu.

Sarı-kırmızılılar, futbolcuların sakatlıklarının çabuk iyileşmesine, yorgun adalelerinin hızlı bir şekilde toparlanmasına katkı yapan soğuk oda (Lifecube) satın aldı.

PERFORMANSI DA ARTTIRIYOR

Fiyatı 60 bin ila 200 bin dolar arasında değişen alet, sağladığı -85 derece soğukluk sayesinde performansa da artı katkı sağlıyor.

Geçmişteki azotlu makinaların aksine, bu yeni teknolojide sporcular tüm vücutlarıyla makinaya girip, soğuk havayı ciğerlerine çekiyor.

3 dakikalık seans, sporcunun çok çabuk toparlanmasını sağlıyor. Falcao'nun transfer olurken özel olarak istediği soğuk oda ile tüm futbolcular bu teknolojiden yararlanmış olacak.

(Sabah)

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