Galatasaray yönetimi Divan'a katılmama kararı aldı

Galatasaray'da yönetim ile Divan Kurulu arasındaki gerginliğe bir yenisi eklendi.
Salı günü haftalık olağan toplantısını gerçekleştiren Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler, cumartesi günkü online video-konferans yöntemiyle yapılacak ekim ayı Divan Kurulu'na katılmama kararı aldı.
Yönetim tarafından Divan Başkanlığı'na gönderilen imzasız yazıda, Koronavirüs salgını nedeniyle Divan Kurulu toplantılarının video-konferans yöntemiyle yapılmasının tüzüğe aykırı olduğunu ve bu gerekçeyle toplantıya katılmayacakları bildirildi.
Geçen aylarda benzer şekilde gerçekleşen toplantılara yönetim online olarak katılmış, yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal söz alıp konuşmuştu.
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