Galatasaray yönetimi derbi öncesi harekete geçti! Prim dopingi...

Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazırlanırken, yönetim de üzerine düşen görevi yapmak için kolları sıvadı.
Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa, yönetim de Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi sürpriz bir prim verecek.
Sarı-kırmızılı idareciler takım üç puanla sahadan çıkarsa primi soyunma odasında açıklayacak.
(Milliyet)
Futbolseverler, “Avrupa'daki gibi maçlar şifresiz yayınlansın, kalabalık mekanlara gitmeyelim” diyor. Maç yayınına yatırım yapan mekanlar, “İflas ederiz” endişesinde. Kulüpler ve yayıncı kuruluş da zorda.
Yazarımız Alen Markaryan, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanması kararını değerlendirdi.
Galatasaray'da yönetim, Beşiktaş derbisinden galibiyet elde edildiği takdirde Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi prim dağıtacak.
Süper Lig'in 26. haftasında derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta prim rakamı belli oldu.
Süper Lig'in 26. haftası koronavirüs tedbirleri sebebiyle seyircisiz olarak devam ediyor. Haftanın kritik maçında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. İşte muhtemel 11'ler...
Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla koronavirüsün dünyadaki tehlikesine dikkat çekti ve liglerin 15 gün veya 1 aylığına ertelenmesini yetkililerden talep etti.
Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi en önemli kozlardan birisi.