Galatasaray yönetimi derbi öncesi harekete geçti! Prim dopingi...

Galatasaray'da yönetim, Beşiktaş derbisinden galibiyet elde edildiği takdirde Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi prim dağıtacak.

Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazırlanırken, yönetim de üzerine düşen görevi yapmak için kolları sıvadı.

Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa, yönetim de Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi sürpriz bir prim verecek.

Sarı-kırmızılı idareciler takım üç puanla sahadan çıkarsa primi soyunma odasında açıklayacak.

(Milliyet)