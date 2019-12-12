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  3. Galatasaray yönetimi, Belhanda'nın menajeriyle bir araya geldi

Galatasaray yönetimi, Belhanda'nın menajeriyle bir araya geldi

Galatasaray yönetimi, Belhanda'nın menajeriyle bir araya geldi

Belhanda ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, oyuncunun yüksek maaşına takılıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Ocak ayında takımdan gönderileceği iddia edilen ve bazı Arap kulüplerin Galatasaray’ın kapısını çaldığı belirtilen Younes Belhanda’nın transfer işi kangrene bağlamış durumda.

BELHANDA 3,350 + MAÇ BAŞINI BIRAKMAK İSTEMİYOR

Dün gece 5-0 biten PSG maçından sonra yayıncı kuruluşa “1,5 yıl daha buradayım” diyerek camiaya açık bir mesaj gönderen Faslı futbolcunun yıllık 3,350 bin euro’yu bırakıp gitmeyeceği öğrenilirken, Belhanda’nın Arabistan kulüplerine kapılarını kapattığı bildirildi. Galatasaray’dan ayrılırsa Avrupa kulüplerinden birine boy göstermek isteyen 29 yaşındaki orta sahanın yüksek maaşı transferin önüne geçerken, sarı kırmızılı yönetimin William D’Avila ile formül arayışlarına koyulduğu anlaşıldı.

Bu sezon 15 maçta sadece 2 gol atan (penaltıdan) Belhanda, hemen hemen her maçta taraftarların büyük tepkisini toplarken, oyuncunun aslında bu olumsuz durumu çok da umursamadığı kaydedildi.


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