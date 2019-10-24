Galatasaray yönetimi, Younes Belhanda'yla ilgili kararı Fatih Terim'e bıraktı

MAÇ SONUNDA SAHİP ÇIKTI

GALATASARAY’DA yaşayan sıkıntılara bir yenisi de Real Madrid maçında eklendi... Zorlu mücadelede Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklananve oyundan çıkarken de tribünlere dönerek küfür eden Younes Belhanda büyük bir krize neden oldu. Faslı oyuncunun soyunma odasından geldikten sonra silah işareti yapması ise bardağı taşırdı. Teknik direktör Fatih Terim maç sonunda öğrencisine sahip çıktı, ancak sular durulacak gibi değil.

ÖZÜR DİLERSE TAKIMDA KALACAK

YÖNETİM, Fatih Terim’den Belhanda hakkında rapor istedi... Tecrübeli çalıştırıcıdan gelecek rapor sonrasında 29 yaşındaki oyuncunun Galatasaray’daki geleceği netlik kazanacak. Kısacası Faslı’nın Galatasaray’daki kaderini Terim belirleyecek. İmparator’dan olumsuz bir rapor gelmesi durumunda Belhanda kadro dışı bırakılacak ve devre arasında satılacak. Yıldız oyuncunun Sarı-Kırmızılı takımda kalmasının tek yolu ise taraftardan özür dilemesi.

(Güneş)