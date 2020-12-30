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  • Galatasaray, yollarını ayırmayı planladığı Radamel Falcao'dan aldığı cevapla şok oldu!
  • 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:01
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Galatasaray, yollarını ayırmayı planladığı Radamel Falcao'dan aldığı cevapla şok oldu!

Galatasaray, yollarını ayırmayı planladığı Radamel Falcao'dan aldığı cevapla şok oldu!

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Galatasaray yönetimi, yaşadığı sakatlıklarla camiayı ve taraftarları illallah ettiren Radamel Falcao'dan aldığı cevapla şok oldu! Kolombiyalı golcüyle devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun ileri dönük tüm alacaklarını istemesiyle buz kesildi.

Çok büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen golleriyle değil sakatlıklarıyla gündemde kalan Radamel Falcao'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde, "Ocakta ne olacağı belli olmaz" açıklamasını yapınca ayrılık ihtimali belirmişti.

KISA SÜRE ÖNCE GÖRÜŞÜLDÜ

Galatasaray yönetiminin, Falcao ile görüşerek, "Devre arası yolları ayıralım" teklifini sunduğu öğrenildi ancak gelen yanıt Sarı-Kırmızılılar'ı şoka uğrattı.

TÜM ALACAKLARINI İSTİYOR

1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki forvet, ancak ileriye dönük tüm alacaklarının ödenmesi durumunda takımdan ayrılmayı kabul edeceğini yönetime iletti.

BU KRİZ NASIL ÇÖZÜLECEK?

Bu rakamın 9 milyon Euro'yu bulması nedeniyle Galatasaray'ın eli-kolu bağlanmış durumda. Falcao krizinin nasıl çözüleceği merak konusu.

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