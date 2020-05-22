  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Mayıs 2020 Cuma 12:42
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray yıldız ismin menajerini İstanbul'a çağırdı

Galatasaray yıldız ismin menajerini İstanbul'a çağırdı

Paylaş

Belhanda'nın menajeri D'Avilla'yı İstanbul'a çağıran sarı-kırmızılı yönetim, bir toplantı gerçekleştirerek ciddi teklifleri masaya yatıracak..

Galatasaray'da gelecek sezon takımda düşünülmeyen ve kontratının son sezonuna girecek olan Younes Belhanda için çare aranıyor. Menajeri William D'Avila, Faslı oyuncuya Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Monaco'nun da talip olduğunu açıklarken yönetim de konuyu görüşmek için D'Avila'yı İstanbul'a çağırdı.

Sabah'ın haberine göre; Salgın döneminin ardından yapılacak görüşmede yönetim, oyuncu için ciddi tekliflerin masaya koyulmasını isteyecek. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro alan oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar bunu menajerine de direkt olarak iletecek.

5 milyon Euro'luk bir gelir bekleyen Aslan, ayrıca Belhanda'nın gelecek yıl alacağı yüksek garanti ücretten de kurtulmayı hesaplıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Göztepe'de hedef yine Alper Potuk

title

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin testi negatif çıktı

title

Galatasaray'ın yuvasında koronavirüs önlemleri sürüyor

Kenan Sofuoğlu'nun belgeseli yarın yayınlanacak!

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray yıldız ismin menajerini çağırdı
Galatasaray yıldız ismin menajerini çağırdı

Galatasaray yıldız ismin menajerini çağırdı

Belhanda'nın menajeri D'Avilla'yı İstanbul'a çağıran sarı-kırmızılı yönetim, bir toplantı gerçekleştirerek ciddi teklifleri masaya yatıracak..

4 alternatifli yayın planı
4 alternatifli yayın planı

4 alternatifli yayın planı

Kulüpler Birliği toplantısında, beIN Sports ile sorunların devam etmesi durumunda yeni bir ihalenin yapılması konuşuldu. Futbol Federasyonu ve ‘Birlik' 4 alternatifli yayın planını belirlemiş durumda.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi sevinci! Negatif...
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi sevinci! Negatif...

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi sevinci! Negatif...

Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yapılan ikinci testi negatif çıktı.

Yayıncı kuruluşun ödemeler için bir şartı var
Yayıncı kuruluşun ödemeler için bir şartı var

Yayıncı kuruluşun ödemeler için bir şartı var

Yayıncı kuruluş, liglerin başlaması konusunda kulüplerden yazılı garanti istedi. Bunun verilmesi durumunda ise 35 milyon TL'nin hesaplara yatırılacağının sözünü verdi.

Galatasaray'da ilk imzaları onlar atacak
Galatasaray'da ilk imzaları onlar atacak

Galatasaray'da ilk imzaları onlar atacak

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç... Fenerbahçe'nin de çok istediği iki yıldız için Galatasaray, kaynak bulmaya çalışıyor.Yönetim, lig biter bitmez Mert ve Emre'ye ön protokolde belirlenen imza paralarını ödeyip, bu işi bitirmeyi hedefliyor.

İşte Fener'in yeni stoperi! Transferde sona gelindi
İşte Fener'in yeni stoperi! Transferde sona gelindi

İşte Fener'in yeni stoperi! Transferde sona gelindi

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe, Atalanta ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Palomino'yla büyük oranda anlaştı.

İşte G.Saray'ın forvet adayları! Yıldız geliyor
İşte G.Saray'ın forvet adayları! Yıldız geliyor

İşte G.Saray'ın forvet adayları! Yıldız geliyor

Mandzukic menajerler tarafından önerildi, Terim'in 1 senedir istediği Tetteh'i kulübü Sparta Prag satmaya karar verdi. İtalyan basınına göre ise Balotelli konusunda Cim Bom görüşme halinde. İşte golcü transferindeki yeni gelişmeler..
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.