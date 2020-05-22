Galatasaray yıldız ismin menajerini İstanbul'a çağırdı

Galatasaray'da gelecek sezon takımda düşünülmeyen ve kontratının son sezonuna girecek olan Younes Belhanda için çare aranıyor. Menajeri William D'Avila, Faslı oyuncuya Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Monaco'nun da talip olduğunu açıklarken yönetim de konuyu görüşmek için D'Avila'yı İstanbul'a çağırdı.
Sabah'ın haberine göre; Salgın döneminin ardından yapılacak görüşmede yönetim, oyuncu için ciddi tekliflerin masaya koyulmasını isteyecek. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro alan oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar bunu menajerine de direkt olarak iletecek.
5 milyon Euro'luk bir gelir bekleyen Aslan, ayrıca Belhanda'nın gelecek yıl alacağı yüksek garanti ücretten de kurtulmayı hesaplıyor.
Belhanda'nın menajeri D'Avilla'yı İstanbul'a çağıran sarı-kırmızılı yönetim, bir toplantı gerçekleştirerek ciddi teklifleri masaya yatıracak..
Kulüpler Birliği toplantısında, beIN Sports ile sorunların devam etmesi durumunda yeni bir ihalenin yapılması konuşuldu. Futbol Federasyonu ve ‘Birlik' 4 alternatifli yayın planını belirlemiş durumda.
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Yayıncı kuruluş, liglerin başlaması konusunda kulüplerden yazılı garanti istedi. Bunun verilmesi durumunda ise 35 milyon TL'nin hesaplara yatırılacağının sözünü verdi.
Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç... Fenerbahçe'nin de çok istediği iki yıldız için Galatasaray, kaynak bulmaya çalışıyor.Yönetim, lig biter bitmez Mert ve Emre'ye ön protokolde belirlenen imza paralarını ödeyip, bu işi bitirmeyi hedefliyor.
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