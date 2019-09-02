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  3. Galatasaray yeni transferi Mario Lemina'yı İstanbul'a getiriyor

Galatasaray yeni transferi Mario Lemina'yı İstanbul'a getiriyor

Galatasaray yeni transferi Mario Lemina'yı İstanbul'a getiriyor

Transferde büyük bir hareketlilik yaşayan Galatasaray, Southampton'dan Mario Lemina'yı kiralıyor.

Bu gece sona erecek resmi transfer dönemi öncesi Galatasaray'da Mario Lemina hareketliliği yaşandı.

A Spor'un haberine göre, Lemina öğlen saatlerinde Galatasaray için İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacak. Lemina'nın gelmesiyle yabancı kontenjanının açılması gerekirken,Nagatomo, Linnes, Donk üçlüsünden en az biriyle yolların ayrılması bekleniyor. Lemina ile bir süredir Beşiktaş da ilgileniyordu ancak sarı kırmızılılar son saatlerde büyük bir sürprize imza attı

ALTERNATİFLİ ORTA SAHA

Orta sahasına Steven N'Zonzi ve Jean-Michael Seri transferlerini yapan Galatasaray'ın Mario Lemina ile birlikte alternatifli ve kaliteli bir orta saha kurma amacında olduğu kaydedildi.

Kariyerinde Lorient, Marsilya, Juventus gibi kulüpler bulunan Mario Lemina, 2017 yazında 17.25 milyon euro bonservis karşılığında Southampton'a transfer oldu.

Bu sezon resmi bir maça çıkmayan Lemina, geçen sezon Southampton formasıyla 21 Premier Lig maçına çıktı, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Lemina, defansif orta saha bölgesinin yanısıra sağ bekte de görev aldı.

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