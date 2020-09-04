Galatasaray yeni teknik ve idari heyetini duyurdu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübü Futbol Şubesi'nde 2020-2021 sezonu öncesi takımımız hazırlıklarını sürdürürken yeni başarılara imza atacak teknik ve idari kadromuz da güçleniyor.
1 Eylül 2020 Salı günü itibarı ile,
- İki yıldır A Takım'da antrenör olarak görev yapan Necati Ateş, A takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,
- Üç sezon Galatasaray forması giyen Albert Riera, A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,
- Uzun yıllar takımımızın kaptanlığını yapan Selçuk İnan, A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,
- Uzun yıllar takım kaptanlığımızı yapan Hakan Balta, yurt dışında aldığı eğitimlerle idari direktör yardımcısı olarak idari ekibe,
dahil olarak Galatasaray'a hizmet vermeye devam edecektir. Aralık 2017'den bu yana yardımcı antrenörlük görevlerini sürdüren Levent Şahin ve Ümit Davala yeni sezonda da teknik ekibimizde yer alacaktır."
Orta saha transferini liglerin bitimine kısa bir süre kala sonlandıramayan sarı kırmızılı takım, bombayı patlatmak üzere. Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız ismini gündemine aldı.
Vedat Muriqi transferi için Lazio ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'nin transferi neden ağırdan aldığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, bonservis bedeli haricinde yeni bir golcüyle anlaşmadan Kosovalı forvetin transferine onay vermeme kararı aldı. Konuyla ilgili yakın zamanda kötü örnekler yaşayan Fenerbahçe; Fernandao, Josef de Souza ve Giuliano gibi isimleri yüksek bonservis bedelleriyle gönderse de bu oyuncuların yerine doğru takviyeler yapamamış, transferler takıma geç dahil olmuştu.
Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.
Galatasaray'ın, bonservis bedelleri yüksek olmasından dolayı askıya alınan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için yeniden girişimlere başlandığı iddia edildi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Deportivo La Coruna ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan 29 yaşındaki Emre Çolak'a 600 bin euroluk teklif götürdü. Teklifi cazip bulan tecrübeli 10 numara, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde çözüme kavuşması bekleniyor.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.