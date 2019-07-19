Galatasaray yeni sezon öncesi ilk hazırlık karşılaşmasına çıkıyor! Sarı Kırmızılıların rakibi Leipzig

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya'nın RasenBallsport Leipzig takımı ile özel maçta karşılaşacak. Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndaki mücadele,

19 Temmuz 2019 Cuma günü yerel saatle 18.00'de (TSİ 19.00) başlayacak ve D-Smart'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

Almanya Bundesliga'da 2018-2019 sezonunu Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un arkasından üçüncü sırada bitirerek ülkesini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan RB Leipzig, Almanya Kupası'nı da finalde Bayern Münih'e kaybederek ikinci basamakta tamamlamıştı.

Yeni sezon öncesi 31 yaşındaki Alman teknik direktör Julian Nagelsmann ile anlaşan RB Leipzig'de geçtiğimiz sezon forma giyen Portekizli eski oyuncumuz Bruma, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına transfer olarak takımdan ayrıldı.

Galatasaray ile RB Leipzig daha önce bir kez birbirlerine rakip oldu.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya'da gerçekleşen özel müsabaka karşılıklı birer golün ardından beraberlikle tamamlanırken Galatasaray'ın golü Martin Linnes'ten gelmişti.

Yurt dışı kamp çalışmaları için 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'ya gidecek olan Galatasaray, 23 Temmuz Salı gününe dek hazırlıklarını Seefeld kasabasında sürdürecek.