Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u mağlup etti ve ligde oynadığı son 6 maçı kazanmayı bildi

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray ile Kemal Özdeş'in takımı Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı. Sarı kırmızılıların golünü 45. dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti. Galatasaray'ın gol yükünü sırtlayan Adem Büyük, kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta ağları sarstı.
Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 42'ye yükseltti ve arka arkaya 6. maçından galibiyetle ayrıldı. Malatyaspor ise 24 puanda kaldı ve 3 puan hasreti 6 maça çıktı.
Derbi öncesindeki bu mücadeleyi 36 bin 152 sarı kırmızılı taraftarın takip ettiği açıklandı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Malatyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
PUAN DURUMU
1- (44) Trabzonspor (1 maçı eksik)
2- (43) Başakşehir
3- (42) Galatasaray
4- (42) Sivasspor
5- (39) Alanyaspor
6- (38) Fenerbahçe
7- (36) Beşiktaş
Galatasaray, kendi sahasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 6 maçı kazanmayı başardı.
Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Malatyaspor engelini Adem Büyük'ün golüyle 1-0 geçmesini bildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liderliğe uzandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Geldiğimiz yeri sakın kimse abartmasın. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz de. Onun için orayı muhafaza etmek, her maça da aynı ciddiyetle bakmak lazım, belki daha fazla. Şu anda ne olduğun önemli değil, nerede bitireceğin önemli. Nereye gideceğin önemli. Nasip" dedi.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşırken sarı kartı bulunan Gökhan Töre'nin 39. dakikada yaptığı hareketin sarı kartlık olduğu tepkisi vardı
Falcao'nun sakatlık sürecinde formayı devralan Adem Büyük, üst üste 4 maçta fileleri sarsmayı başardı.
Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.
Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek 298 hafta sonra zirvenin yeni sahibi oldu.