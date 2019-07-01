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  3. Galatasaray yeni golcüsünü buldu: Mbwana Samatta

Galatasaray yeni golcüsünü buldu: Mbwana Samatta

Galatasaray yeni golcüsünü buldu: Mbwana Samatta

Galatasaray, Genk forması giyen Mbwana Samatta için girişimlere başlıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Ocak ayında Diagne transferinden önce adı kısa bir süre de olsa Galatasaray’la anılan Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta yeniden sarı kırmızılı kulübün gündemine geldi. Şu anda Afrika Kupası Elemeleri’nde ülkesini temsil eden ve Kenya karşısında bir de gol atan yıldız futbolcu Fatih Terim’in listesine girerken, Samatta transferinin yakın zamanda bitebileceği öğrenildi.

15 MİLYON EURO'LUK ÇIKIŞ MADDESİ VAR

Geçtiğimiz sezon Genk formasıyla 50 maçta 32 gol atan 26 yaşındaki forvetin 4 yıllık Belçika macerasının ardından Galatasaray’a imza atmaya sıcak baktığı bildirildi. Sözleşmesinde ’15 milyon euro’luk çıkış’ maddesi bulunan Samatta için Fatih Terim’in bir hayli istekli olduğu anlaşılırken, Tanzanyalı golcünün menajeri Nicolas Onisse’nin ‘O dosya kapanmıştı fakat şimdi ne olur bilmiyorum’ açıklaması kafalarda soru işareti bıraktı.

Bugün Cezayir ile yapılacak maç öncesi Samatta için ilginç yorumlarda bulunan Nicolas Onisse şu açıklamaları yaptı;

Daha önce Samatta Galatasaray’ın ilgilendiği futbolcular arasındaydı fakat dosya orada kapandı. Oyuncunun sözleşmesinde ’15 milyon euro’ya çıkış’ maddesi var bu parayı Galatasaray ödeyebilir mi bilmiyoruz. Ortaya atılan iddialar hakkında yorum yapamıyorum.

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