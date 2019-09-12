Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,664
  • 6,2745
  • 274.738
  • 102447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray: Yel kayadan toz alır!

Galatasaray: Yel kayadan toz alır!

Galatasaray: Yel kayadan toz alır!

Galatasaray, Fatih Terim’e verilen 4 maçlık cezayı 3 maça indiren Tahkim Kurulu kararı sonrası açıklamada bulundu.

Galatasaray’ın resmi sitesinden 'Yel kayadan toz alır' başlığı ile yapılan açıklama şu şekilde;

PFDK’nın ve itirazımız üzerine Tahkim Kurulu’nun vermiş olduğu kararların hukuki temelden yoksun, kamuoyu vicdanında kabul görmeyen, subjektif nitelikte olduğu aşikardır.

Bir hukuk devletinde hiçbir kişi ya da kurum eleştirilemez değildir. Ancak, futbolu yönetenlerin bu hakkı Galatasaray’a tanımadıklarını görmekteyiz.

Kimilerinin şampiyonluklara “şaibeli”, “lekeli” diyerek resmi tescile dolayısıyla TFF’ye hakaret ettiği, 17(!) kulüp ve birlik adına TFF’yi tehdit ettiği bir ortamda Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim tarafından yapılan masum bir açıklamayı niyet okuyarak cezalandırmak da bunun en açık örneğidir.

Galatasaray, tüm bu haksız ve objektif olmayan kararlara rağmen; Yönetimi, Teknik Direktörü, Teknik Heyeti, oyuncuları ve büyük taraftarıyla birlikte kenetlenerek her zamankinden daha kararlı ve daha güçlü olarak şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Galatasaray Spor Kulübü

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor?
Tedbir kararını ihlal eden Yaşar İpek'e hapis şoku!
Çukur dizisine bomba bir transfer daha!
Norm Ender Ben Fero'yu geçebilecek mi?
Hilal Altınbilek'ten veda pozu
<p>İngiltere’nin Bristol şehrinde meydana gelen olayda, motosiklet sürücüsü, 3 hırsıza karşı mücadel

Tek Başına 3 Hırsıza Böyle Karşı Koydu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı

ABD arşivinden çıkan Türkiye fotoğrafları