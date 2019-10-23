Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7834
  • 6,4333
  • 277.536
  • 99060.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray yedek kulübesinden Fatih Terim'e isyan: Kötü de oynasalar onlar formayı alıyor

Galatasaray yedek kulübesinden Fatih Terim'e isyan: Kötü de oynasalar onlar formayı alıyor

Galatasaray yedek kulübesinden Fatih Terim'e isyan: Kötü de oynasalar onlar formayı alıyor

Galatasaray'da bazı oyuncuların Real Madrid karşısında oynadığı futbol takım içerisinde huzursuzluk yarattı.

TM Dijital Haber Merkezi

Çıktığı 3 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 1 puan toplayan ve dün Real Madrid karşısında kalesinde 10’dan fazla net pozisyon gören Fatih Terim’in kadro tercihleri bazı futbolcuları huzursuz etmiş durumda.

4 FUTBOLCU TAM 72 TOP KAYBI YAPTI

Tecrübeli teknik adamın performansları kötü de olsa sürekli olarak Belhanda, Babel, Mariano, Feghouli, Marcao gibi isimlere şans vermesi yedek kulübesinde oturan oyuncuların moralini bozarken takımda 3-4 futbolcunun ‘Biz iyi de oynasak sonuçta formayı onlar giyiyor’ serzenişinde bulundukları öğrenildi. Dün akşam Real Madrid önünde Babel, Mariano, Marcao, Belhanda ile tam 72 top kaybı yapan Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi büyük bir kaos yaşanırken, Terim’in hafta sonu ezeli rakibi karşısında sahaya süreceği 11 ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

Şener Özbayraklı – Ömer Bayram – Jimmy Durmaz - Emre Mor hatta Yunus Akgün gibi futbolcuları hamle oyuncusu olarak kullanan Fatih Terim’in radikal değişiklikler yapması beklenirken, sarı kırmızılı kulübün Ocak ayı hamleleri ise merakla bekleniyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kadın'da şaşırtan gelişme! O isim diziye geri döndü
Berkay ile Eren Hacısalihoğlu kavga mı etti? Ortalığı karıştıran iddiaya jet açıklama
Rap dünyasını karıştıran Norm Ender iddiası!
Ünlü oyuncu imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı...
İlker İnanoğlu ve 30 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi
<p>Açtığı çay ocağının ismini ’Tahtası Eksikler Toplanma Yeri’ koyan esnaf, kendisinin de tahtasının

Çay Ocağına Öyle Bir İsim Verdi ki, Gören Çay İçmeye Giriyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye müjdeli haber: En az 2 bin 127 lira olacak

Tarlaya gömülü halde bulundu! İş makinesiyle çıkarıldı