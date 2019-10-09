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Galatasaray yaşlı kadrosunun sıkıntısını yaşıyor

Galatasaray yaşlı kadrosunun sıkıntısını yaşıyor

Geçtiğimiz sezona göre daha fazla yaşlanan Galatasaray'da 33 yaş ve üzeri en az 6 futbolcu ilk 11'de görev alıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Gerek oyuncu tipi gerekse kadroda oynayan futbolcuların yaş ortalamaları sebebiyle Süper Lig’in hemen hemen en ağır oynayan takımlarından biri olan Galatasaray’da geçen sezon mumla aranıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZON GENÇ OYUNCULAR KULLANILIYORDU

Şampiyon olarak bitirilen sezonda Ozan Kabak (18), Henry Onyekuru (21), Sinan Gümüş (24), Yunus Akgün (18) gibi yetenekleri kullanan Fatih Terim’in bu sezon yaşları 33-34 olan oyuncularla lige merhaba demesi camiada büyük tepki topladı. Yapılan kadro mühendisliğinin yanı sıra scout ekibinin yetersizliği Galatasaray’ı bir hayli sıkıntıya sokarken, sarı kırmızılı ekibin 7 haftada 10 puan toplaması hatalı transferlerin doğruluğunu ortaya çıkardı.

İLK 11'İN YARISI 33 YAŞINDA

Son oynanan Gençlerbirliği maçında yaşı 33 ve üstü olan 6 futbolcunun ilk 11’de olması Galatasaray’ın durağan oyununun ispatı olurken, 7 haftadır içeride veya dışarda bir türlü yakalanamayan tempo ilerleyen haftalar adına herhangi bir umut ışığı vermedi.

İşte 7 haftalık periyodda Fatih Terim’in şans verdiği futbolcuların yaş ortalamaları:

Muslera: 33

Mariano: 33

Nagatomo: 33

Babel: 33

Donk: 33

Falcao: 33

Selçuk İnan: 34

Adem Büyük: 33

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