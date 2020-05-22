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aksam.com.tr
  • 22 Mayıs 2020 Cuma 19:24
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Galatasaray, Vlad Dragomir için bir kez daha devrede

Galatasaray, Vlad Dragomir için bir kez daha devrede

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Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Perugia'nın 21 yaşındaki Rumen futbolcusu Vlad Dragomir için bir kez daha devrede. Cimbom daha önce de gündemine getirdiği Rumen 10 numara için Gheorghe Hagi'den fikir almıştı. Perugia'nın 3 milyon Euro'luk açığını bu futbolcunun satışıyla gidereceği belirtiliyor.

Devam etmesi planlanan 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak adına antrenmanlarını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını da sürdürürken gündeme gelen isimlerden biri de Perugia forması giyen Vlad Dragomir oldu.

Calcio Grifo'ya göre birçok İtalyan ekibinin ilgilendiği Dragomir için Genk temaslarını hızlandırırken Benfica ve Galatasaray'ın da oyuncuya yönelik ilgisi sürüyor.

Belhanda'nın boşluğunu dolduracak

Ianis Hagi'nin boşluğunu bir başka Rumen orta saha ile doldurmak isteyen Genk, transfer adına kararlılık gösterse de orta sahada Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve kiralık oyuncular Seri ile Lemina'nın durumlarının netleşmediği Galatasaray da devrede.

Perugia'nın yeni sezon öncesi 3 milyon Euro'luk açığının, oyuncunun satışıyla giderilebileceği aktarılmakta.

Hagi'ye danışılmıştı

2018'de Arsenal'in altyapısından Perugia'ya transfer olan 21 yaşındaki oyuncu için Sarı-Kırmızılılar daha önce de temaslarda bulunmuş ve hatta Fatih Terim'in uzun süredir takip ettiği isim için Gheorghe Hagi'den fikir aldığı belirtilmişti.

(Fanatik)

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