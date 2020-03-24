Galatasaray ve milli takımın eski kalecilerinden Nihat Akbay yaşamını yitirdi

A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecilerinden Nihat Akbay, vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımı'mızın eski kalecilerinden Nihat Akbay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Beykoz ile Galatasaray kulüplerinde uzun yıllar forma giyen ve Türk futboluna değerli katkılarda bulunan merhum Nihat Akbay'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

