Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Juan Jesus, Fiorentina ile anlaştı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesinde bulunan Juan Jesus, Fiorentina ile anlaştı.

TM Dijital Haber Merkezi

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer listesinde bulunan Juan Jesus’un Fiorentina ile anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıktı.

FİORENTİNA JUAN JESUS'U TRANSFER EDİYOR

Roma’nın kiralamaya yanaşmadığı ve bonservisiyle vermek istediği Juan Jesus için Galatasaray'la Fenerbahçe’nin devre dışında kaldığı belirtilirken, Fiorentina’nın Brezilyalı stoperi kadrosuna katacağı, hatta en az 3 yıllık anlaşma yapılacağı bildirildi. Daha önce Torino’dan Bonifazi ile görüşen Mor Menekşelerin 23 yaşındaki futbolcudan uzaklaştığı kaydedilirken, tecrübeli teknik adam Giuseppe Iachini’nin Jesus’a daha sıcak baktığı öğrenildi.

2017’de İnter’den 8 milyon euro’ya transfer edilen 28 yaşındaki Juan Jesus için Roma’nın 5 milyon Euro talep ettiği zannediliyor.