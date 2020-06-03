Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya

F.Bahçe ve G.Saray şimdi de 3. Lig ekibi Erzincanspor'un 21 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu için kapışıyor. Başakşehir altyapısından yetişen genç kabiliyete yurt dışından da talip var…

Sivasspor'un iki yıldızı için yarışan Fenerbahçe ile Galatasaray şimdi de 3. Lig'de oynayan Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya geldi. 21 yaşındaki sol açığın talibi çok. Ekonomik olarak sıkıntıda olan kulüpler, koronavirüsün de etkisiyle transfer rotasını yerli pazarına çevirdi. Yeni rekabetin adı Kerem Aktürkoğlu.

EMRE BELÖZOĞLU GÖRÜŞTÜ

Emre Belözoğlu, 3. Lig'de mücadele eden Erzincanspor'un 21 yaşındaki sol açığının ailesiyle görüştü. Galatasaray ise oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Süper Lig'in iki devini peşinden koşturan Kerem için Almanya'dan Hannover ile ABD'den New York'un da girişimleri bulunuyor. Bu kadar talibi olan 21 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun daha önce adının duyulmamış olmasının sebebi de ilginç.

BEDAVAYA GELEBİLİR

Kariyerine Gölcükspor'da başlayan Kerem, 2014'te Başakşehir altyapısına transfer oldu. 2016'da Bodrumspor'a kiralanan genç forvet, geri dönüşünde Başakşehir'in pilot takımı Erokspor'a gönderildi. Ancak maddi şartlarda yaşanan anlaşmazlık sonrası kadro dışı bırakıldı.

2018'de Karacabey'e giden Kerem, bu sezona ise Erzincan'da başladı ve 28 maçta 17 gollük performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig takımlarının daha önce yüksek yetiştirme bedeli sebebiyle uzak durduğu Kerem, üç yıl alt liglerde oynadığı için bu yükten kurtulunca kıymete bindi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu ekstra bir ödeme olmadan transfer edilebilecek.

(Türkiye Gazetesi)