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Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'deki derbi maçta yaşananlardan dolayı Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbide maçta Galatasaray'ın "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları", Fenerbahçe'nin de "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçeleriyle disipline gönderildiği bildirildi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, İstikbal Mobilya Kayserispor idarecisi Erdem Kemaloğlu ile kalecisi Silviu Lung, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ve Gazişehir Gaziantep'in de çeşitli disiplin ihlallerinden dolayı PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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