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aksam.com.tr
  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:02
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  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:15

Galatasaray ve Fenerbahçe, Fejsa için yeniden devrede

Galatasaray ve Fenerbahçe, Fejsa için yeniden devrede

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Benfica'dan ayrılması kesinleşen Fejsa için Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden yoklama çekti.

TM Dijital Haber Merkezi

Yaz ayı transfer sezonu başlar başlamaz adı sıkı sık Fenerbahçe ve Galatasaray’la anılan Fejsa dosyası yeniden açıldı. Kaliteli bir ‘6’ numara arayışına çıkan iki ezeli rakip ilgilendikleri yıldızlardan olumlu dönüş alamayınca rotayı yeniden Fejsa’ya çevirrken, Befica’nın orta sahada 3 alternatifinin olması Sırp futbolcuyu Süper Lig devlerine yaklaştırdı.

204 MAÇTA SADECE 3 GOLÜ VAR!

Geçtiğimiz sezon 32 maçta oynayan ve gol-asist yapamayan Fejsa’nın, yerini 19 yaşındaki genç yetenek Florentino’ya kaptırdığı belirtilirken, tecrübeli teknik direktör Bruno Lage’nin oyuncusuna takımdan ayrılmasına izin verdiği Fejsa’nın menajeri Ramadani’nin kısa bir süre içerisinde yeniden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında mekik dokuyacağı ifade edildi. Gabriel, Samaris, Florentino gibi futbolcuların arkasında kalan Fejsa 23 kez Sırbistan Milli Takımı’na seçilirken, 30 yaşındaki ismin skor anlamında (3) çok gerilerde olması iki dev kulübün aklını kurcalıyor.

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Benfica'dan ayrılması kesinleşen Fejsa için Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden yoklama çekti.

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