Galatasaray ve Fenerbahçe, Fejsa için yeniden devrede

TM Dijital Haber Merkezi
Yaz ayı transfer sezonu başlar başlamaz adı sıkı sık Fenerbahçe ve Galatasaray’la anılan Fejsa dosyası yeniden açıldı. Kaliteli bir ‘6’ numara arayışına çıkan iki ezeli rakip ilgilendikleri yıldızlardan olumlu dönüş alamayınca rotayı yeniden Fejsa’ya çevirrken, Befica’nın orta sahada 3 alternatifinin olması Sırp futbolcuyu Süper Lig devlerine yaklaştırdı.
204 MAÇTA SADECE 3 GOLÜ VAR!
Geçtiğimiz sezon 32 maçta oynayan ve gol-asist yapamayan Fejsa’nın, yerini 19 yaşındaki genç yetenek Florentino’ya kaptırdığı belirtilirken, tecrübeli teknik direktör Bruno Lage’nin oyuncusuna takımdan ayrılmasına izin verdiği Fejsa’nın menajeri Ramadani’nin kısa bir süre içerisinde yeniden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında mekik dokuyacağı ifade edildi. Gabriel, Samaris, Florentino gibi futbolcuların arkasında kalan Fejsa 23 kez Sırbistan Milli Takımı’na seçilirken, 30 yaşındaki ismin skor anlamında (3) çok gerilerde olması iki dev kulübün aklını kurcalıyor.
Benfica'dan ayrılması kesinleşen Fejsa için Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden yoklama çekti.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlık kabusu dinmek bilmiyor. Burak Yılmaz ile birlikte Ljajic ve Dorukhan'ı da sakatlığa kurban veren Kartal'da bir yıldızdan daha kötü haber geldi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi ve gündemdeki iki isimle ilgili konuştu.
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın transferi için İstanbul'da bulunan Lille kulübünün Sportif Direktörü Luis Campos, Türkiye'den ayrıldı.
Fernando’nun yerine ön libero arayışlarını da sürdüren Galatasaray’ın, Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu kiralamaya çalıştığı ileri sürüldü.
CONMEBOL, Copa America'da Brezilya ve turnuva aleyhine yorumlarda bulunan Lionel Messi'nin cezasını açıkladı.
Fenerbahçe, 33 yaşındaki sol bek Kolarov için Roma kulübünü menajer Mirsad Türkcan aracılığı ile ikna etti. Kolarov'un 1-2 gün içinde İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.