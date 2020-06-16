Galatasaray ve Çaykur Rizespor PFDK'ya sevk edildi

SPOR GÜNDEMİ

İlk 11'ler belli oldu | Fenerbahçe-Trabzonspor İlk 11'ler belli oldu | Fenerbahçe-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist dev bir maçla belli oluyor... Fenerbahçe, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında havlu atan sarı-lacivertlilerde tek hedef, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyip finale çıkarak bu sezon çok fazla hayal kırıklığına uğrattığı taraftarının yüzünü güldürmek. Bordo-mavililer ise Süper Lig'de emin adımlarla ilerlerken, Kupa'da da finale yükselerek çifte kupa hedefine bir adım daha yaklaşmak.

Andone: ‘Sizlerden özür diliyorum‘ Andone: ‘Sizlerden özür diliyorum‘ Galatasaray'ın Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Rumen futbolcusu Florin Andone, sezonun kendisi için bittiğini belirtti.

Spor Bakanlığı'ndan Süper Lig kulüplerine müjde Spor Bakanlığı'ndan Süper Lig kulüplerine müjde Süper Lig'de koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Süper Lig kulüplerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Bakanlığı'nın devreye girmesiyle yayıncı kuruluş, acil ödenek ihtiyaçları için kaynak arayışında olan Süper Lig kulüplerine ödeme yapmaya başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da gecikmiş ödemeleri bir an önce kulüplere aktarması planlanıyor.

F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla büyük ölçüde anlaştı F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla büyük ölçüde anlaştı Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Özellikle stoper ve bek mevkilerinde çektiği sıkıntılarla belki de şampiyonluktan olan Sarı-Lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunmacı David Luiz ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Trabzonspor'da 40 milyon TL'lik gelişme Trabzonspor'da 40 milyon TL'lik gelişme Trabzonspor kulübünde eski başkan Muharrem Usta 40 milyon TL'ye yakın alacaklarından feragat ederken, kulüp ise açtığı davaları geri çekti.

Ve Trabzonspor'dan beklenen KAP açıklaması Ve Trabzonspor'dan beklenen KAP açıklaması Trabzonspor, UEFA'nın verdiği 1 yıl men cezasının iptali için CAS'a resmi itirazda bulunduklarını açıkladı.