Galatasaray ve Beşiktaş'ın Markus Henriksen savaşına Porto da dahil oldu

Norveç'ten Verdens Gang'ın haberine göre; bonservisi elinde olan Henriksen için Porto devreye girdi. Porto'nun teknik patronu Sergio Conceiçao'nun Henriksen konusunda istekli olduğu ve oyuncunun transferi için yönetime rapor verdiği bilgisi verildi.
Henriksen'in milli takım maçlarının ardından kulüplerle tekrar görüşeceği ve son görüşmelerin ardından kararını vereceği vurgulandı.
Rosenborg altyapısından yetişen ve AZ Alkmaar'daki performansıyla adını duyuran Markus Henriksen, kariyerinde 353 maça çıktı ve 60 gol atıp 44 asist yaptı.
AKŞAM, Trabzonspor'un golcüsünün sözleşmesindeki detayları açıklıyor. Zorunlu satın alma opsiyonu için Norveçli'nin bu sezon maçların yüzde 50'sinde oynaması gerekiyor. 9 milyon euroluk serbest kalma maddesinin yürürlüğe girmesi için ise tapusunun Trabzon'da olması şart.
Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı eski golcüsü Vincent Aboubakar, ödemelerde bir sıkıntı yaşamak istemediği için Siyah-Beyazlılardan teminat talebinde bulununca transfer zora girdi.
Sparta Prag ile sözleşmesi biten ve şu an boşta olan tecrübeli stoper Semih Kaya, eski takımı Galatasaray'dan haber bekliyor. 29 yaşındaki savunmacı, Arda Turan gibi boş mukaveleye imza atmaya hazır.
Galatasaray Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Badou Ndiaye'nin transfer gündemlerinde olmadığını açıkladı.
Fenerbahçe, Guangzhou ile sözleşmesini fesheden İsrailli forvet Eran Zahavi ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli hücumcu, Sarı-Lacivertlilerden yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak. Bu arada Eran Zahavi, spor paylaşımları yapan bir sosyal medya hesabının ‘Come to Fenerbahçe' paylaşımına ‘Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa...' cevabını verdi. Bunun üzerine Sarı-Lacivertli taraftarlar, Zahavi'nin bu cevabını beğeni yağmuruna tuttu.
Süper Lig'in yeni ekibi Atakaş Hatayspor, Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Jese Sekidika, Jimmy Durmaz ve Emin Bayram'a talip oldu.