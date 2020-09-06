Galatasaray ve Beşiktaş'ın Markus Henriksen savaşına Porto da dahil oldu

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Hull City'den ayrıldıktan sonra ismi Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan 28 yaşındaki Norveçli orta saha Markus Henriksen, Porto ile görüşme halinde.

Norveç'ten Verdens Gang'ın haberine göre; bonservisi elinde olan Henriksen için Porto devreye girdi. Porto'nun teknik patronu Sergio Conceiçao'nun Henriksen konusunda istekli olduğu ve oyuncunun transferi için yönetime rapor verdiği bilgisi verildi.



Henriksen'in milli takım maçlarının ardından kulüplerle tekrar görüşeceği ve son görüşmelerin ardından kararını vereceği vurgulandı.

Rosenborg altyapısından yetişen ve AZ Alkmaar'daki performansıyla adını duyuran Markus Henriksen, kariyerinde 353 maça çıktı ve 60 gol atıp 44 asist yaptı.