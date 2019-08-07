Galatasaray ve Beşiktaş, Mehmet Özcan'ı transfer etmek için yarış halinde

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Ön libero arayışlarına devam eden ve Bakayoko, Elneny, Drinkwater gibi tecrübeli futbolcularla ilgilenen Galatasaray’ın gündemine Es-Es'in yıldızı Mehmet Özcan geldi. Eskişehirspor’da oynadığı futbolla göze çarpan, ayrıca sarı kırmızılı taraftarların yönetime ‘kaçırmayın’ baskısı yaptığı Mehmet için Beşiktaş’ın da devrede olduğu öğrenilirken, iki ezeli rakibin Eskişehirspor yönetimiyle görüşme halinde olduğu öğrenildi.
GALATASARAY'DAN 1 MİLYON EURO
Beşiktaş’ın ‘Alırsak Dorukhan Toköz etkisi yaratabilir’ dediği, Fatih Terim’in ise ‘Yerli futbolcu yatırımımız için önemli’ raporu verdiği 20 yaşındaki Mehmet Özcan’a Galatasaray’ın 1 milyon Euro verdiği belirtilirken, Beşiktaş’ın bu teklif karşısında geride kalmayacağı ifade edildi. Genç yeteneğin menajeri Cemal Taşlı’nın verdiği bilgilere göre; Mehmet Özcan’ın Galatasaray’a daha yakın olduğu vurgulanırken, Beşiktaş’ın da oyuncu için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.
Monaco, Galatasaray’ın peşinde olduğu Kolombiyalı golcünün yerine Romalı forveti almak için harekete geçti. Dzeko, Fransız kulübüne transfer olursa, Falcao için engel kalmayacak.
Fenerbahçe, Kurban Bayramı öncesinde Kolarov ve Zanka transferlerini bitirerek taraftarına çifte sevinç yaşatmayı hedefliyor. İki oyuncunun da Cuma gününe kadar İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor.
Fransız basını, Marsilya'nın Luiz Gustavo, Morgan Sanson ve Florian Thavuin'den en az birini göndereceğini yazarken Fenerbahçe, Villas-Boas'ın vereceği kararı bekliyor.
Boşnak oyuncu için Bologna cazip bir öneriyle Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Ancak Başkan Fikret Orman, Avcı'nın sistemini bozmamak adına teklifi geri çevirdi.
Galatasaray Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili tüm ayrıntıları bir bir gideriyor. Yıldız oyuncunun kızının özel okulundan, eşinin Latin yardımcısına kadar her şey tamam.
30 yaşındaki tecrübeli ismi kadrosuna katan Fikret Orman kendi dönemindeki 17. stoper transferine imza attı. Bu 17 transfer için toplam 17 milyon 50 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Stoper satışlarında ise 29 milyon 800 bin euroluk müthiş bir gelir elde etti.