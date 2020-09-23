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aksam.com.tr
  • 23 Eylül 2020 Çarşamba 13:10
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Galatasaray ve Başakşehir arasında müthiş takas iddiası

Galatasaray ve Başakşehir arasında müthiş takas iddiası

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Başakşehir, Diagne'nin durumunu sormak için Galatasaray'la temasa geçerken, Sarı-Kırmızılılar'dan karşı atak geldi: İrfan'ı verirseniz, Diagne'yi alabilirsiniz! Yıldız futbolcusunu geçtiğimiz haftalarda Sevilla'ya bırakmayan Başakşehir'in Diagne'nin yanında Babel'i de isteyeceği öğrenildi. Galatasaray ile Başakşehir arasında sıkı bir transfer pazarlığı sürüyor.

Süper Lig'de yılın takası için Galatasaray ve Başakşehir yönetimleri pazarlık masasına oturdu. Gol yollarında ciddi sıkıntılarla sezona başlayan son şampiyon, Mbaye Diagne'nin durumunu sormak için Galatasaray Yönetimi'ne başvurdu. Sarı-Kırmızılılar, astronomik bir teklif gelmeden Senegalli forveti bırakmayı düşünmediklerini belirtirken, sürpriz bir karşı atakla, "İrfan Can'ı verirseniz, Diagne'yi alabilirsiniz" cevabını iletti.

Başakşehir süre istedi!

Kısa süre önce Sevilla'nın da gündemine gelen İrfan Can Kahveci'yi yüksek bir bonservis bedeli dışında yollamak istemeyen Başakşehir cephesi, düşünmek için süre isterken, takas teklifine Ryan Babel'in de eklenmesi seçeneği gündeme geldi. Kazan kazan operasyonu! Operasyon gerçekleşirse, hem Başakşehir hücumdaki sıkıntısını çözmüş olacak hem de Galatasaray uzun süredir aradığı orta saha oyuncusuna kavuşacak. Göksel Gümüşdağ ile Abdurrahim Albayrak'ın bir görüşme daha yapması bekleniyor.

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