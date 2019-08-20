Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u Kayserispor'a kiraladı

Ayrıntılar geliyor...
Monaco'da Falcao'nun Galatasaray'a transferi sonrası Slimani için harekete geçildi.
Beşiktaş, Konoplyanka ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, Ukraynalı yıldız ile imza aşamasına geldi.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Huddersfield forması giyen Steve Mounie'yi kiralamak için girişimlere başladı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde devreye girdi, dün İngiltere seferine başladı. Orman’ın hedefinde Everton’ın golcüsü Oumar Niasse, Southampton’ın kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi ve Wolverhampton’ın ön liberosu Romain Saiss olduğu öğrenildi.
Galatasaray'da transferi için geri sayıma geçilen Radamel Falcao, Galatasaray'ın idari menajer yardımcı Mert Çetin'i takibe aldı.
Denizlispor maçında performansları beğenilmeyen Mariano, Selçuk İnan ve Jimmy Durmaz bu hafta Konyaspor karşısında yedek kulübesinde oturacaklar.