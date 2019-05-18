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Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u kadrosuna kattı

Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u kadrosuna kattı

Galatasaray'ın 19 yaşındaki stoper Valentine Ozornwafor'u kadrosuna kattığı belirtildi.

Galatasaray, Nijerya'nın Enyaba Aba Kulübü'nde forma giyen 19 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor ile anlaştı. Galatasaray scout ekibinin 9 aydır takip ettiği 1.94 metre boyundaki Ozornwafor'un maçlarını teknik direktör Fatih Terim'in de izlediği ve transferine onay verdiği bildirildi.

U20 Dünya Kupası'nda oynayacak

Bonservisi Enyaba Aba Kulübü'nden 250 bin dolara alınan Ozornwafor'a yıllık 100 bin dolar ödenecek. Nijerya U20 Milli Takımı'nda forma giyen genç futbolcu, 23 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında Polonya'da yapılacak U20 Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Son derece  düşük bir maliyete transfer edilen Ozornwafor burada başarılı performans gösterdiği tadirde fiyatı çok kısa sürede milyon dolarlara yükselecek ve Galatasaray çok kârlı bir anlaşma yapmış olacak. Sarı kırmızılı kulüp, yaz transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Ozornwafor'la resmi sözleşme imzalayacak.

Yaz kampına götürülecek

Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın yeni Ozan Kabak'ı olarak nitelenen Nijeryalı futbolcuyu sezon öncesinde takımla birlikte kampa götürecek. Ozornwafor burada hem fiziksel olarak güçlenecek hem de sarı kırmızılı kulübe uyum sağlayacak. Her yıl en az bir genç futbolcuyu A takıma kazandırmayı çok istediğini daha önce defalarca dile getiren Terim, Ozornwafor'u gelecek sezon oynatmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi, Ozornwafor gibi genç ve gelecek vadeden futbolcu arayışını dünyanın dört bir yanında sürdürüyor.

(Sporx)

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