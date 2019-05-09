Galatasaray, Valentine Ozornwafor ile 300 bin Dolar karşılığında anlaştı

Fatih Terim'in 2013 yılında Galatasaray'da kurduğu ve kulübün Rodrigues, Bruma ve Telles'ten ciddi para kazanmasını sağlayan Emre Utkucan yönetimindeki scout ekibi, son dönemde transferde nokta atışı yapıyor. Devre arasında sessiz sedasız Marcao'yu getiren scout ekibi, yeni sezon için de kolları sıvadı. Nijerya'nın Enyimba Aba takımında oynayan 19 yaşındaki stoper Valentine Ozornwafor, Galatasaraylı olmaya çok yakın. İstanbul'a gelen Nijeryalı genç savunmacı ile birçok Avrupa kulübü ilgileniyor.

300 BİN EURO'YA ANLAŞMA TAMAM

Geleceğe yatırım gözüyle bakılan Valentine Ozornwafor, Nijerya Milli Takımı'na da çağrıldı ve futbol stili ile Ozan Kabak'ı anımsatıyor. Polonya'da düzenlenecek U20 Dünya Kupası'nda boy göstermesi beklenen Ozornwafor için Galatasaray'ın 300 bin dolar teklif ettiği ve anlaşmanın sağlandığı iddia edildi. Genç futbolcu Türkiye'ye gelmeden hemen önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olduğunu biliyorum ve bu meydan okuma için hazırım" dedi.

(Sabah)