Galatasaray uzatmada yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maç haftasında temsilcimiz Galatasaray ile Belçika ekibi Club Brugge karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Galatasaray'ı öne geçiren golü 11. dakikada Adem Büyük attı. Ömer Bayram'ın pasını ön direkte sırtı kaleye dönük durumda topu kontrol eden Adem Büyük, dengesini kaybetmesine rağmen çabuk toparlanıp dönerek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Mignolet'in solundan ağlara gönderdi.

Club Brugge, 90+2. dakikada Krepin Diatta ile eşitlik sayısını sağladı. Golü atan Krepin Diatta, sevinci sırasında formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Ayrıca, Clinton Mata da gol sevinci sırasında korner direğini kırdığı için ikinci sarıdan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, gruptaki puanını 2'ye, Club Brugge ise 3'e yükseltti.

Grubun son maç haftasında Galatasaray, Paris Saint-Germain ile Parc des Princes'te karşılaşacak. Club Brugge ise sahasında Real Madrid'i konuk edecek.