Galatasaray, Ümraniyespor'dan Denizhan Taşkan için transferde öncelik sözü aldı

Hürriyet

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ümraniyespor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Muammer Denizhan Taşkan'a kancayı taktı. 20 yaşındaki futbolcu, Florya'da oynanan hazırlık maçında sürati ve adam eksiltme özelliğiyle Terim'in oldukça dikkatini çekti. Denizhan Taşkan için ilk adımı atan Galatasaray teknik heyeti, transferde öncelik sözü aldı.

Galatasaray takımının yaş ortalamasını düşürmek ve genç, gelecek vaat eden oyunculara yatırım yapmak isteyen Fatih Terim, gözdesini de belirledi.



Tecrübeli hoca, Ümraniyespor'da forma giyen Muammer Denizhan Taşkan'ı çok beğendi ve adım adım takibe aldı, ilk hamlede yapıldı.

Terim'in 20 yaşındaki futbolcuyu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında gözüne kestirdiği ve ekibini de harekete geçirdiği ortaya çıktı.

TERİM'İN DİKKATİNİ ÇEKEN GENÇ

Galatasaray'ın, Ümraniyespor ile oynadığı ve 2-0 kazandığı hazırlık maçında sonuçtan ziyade Terim'in dikkatini Denizhan Taşkan çekti. Hem sağ hem de sol kanatta forma giyen oyuncunun Galatasaray defansı karşısında çok iyi bir maça imza attığı ve sürati, adam eksiltme özelliği ile Fatih Terim'i Florya'daki hazırlık maçında etkilediği öğrenildi.

Ümraniye alt yapısında yetişen ve bu sezon A Takıma yükselen 20 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim'in ajandasında en üst sıradaki yerini aldı. Bu sezon yeni yükseldiği Ümraniyespor A Takımı'nda da 3 maça da ilk 11 başlayan Denizhan Taşkan'ı elinden kaçırmak istemeyen Galatasaray teknik heyeti de ilk adımı attı.

Galatasaray teknik heyetinde Fatih hocanın yardımcıları Denizhan Taşkan için temas kurarak "öncelik sözü" aldı.

"OCAK AYINDA ÖNCELİK VERİN"

Sarı kırmızılıların, Fatih hocanın beğendiği genç isim için " Ocak ayında transferi adına önceliği bize verin. Kimseye de Denizhan için söz vermeyin. Sizden tek isteğimiz bu. Zamanı gelince konuşuruz" diyerek 20 yaşındaki oyuncu için ilk hamlesini de yaptı.

Sarı kırmızılı kulübün scout ekibi ve teknik heyetinin performansı, gelişimini yakından takip ettiği 20 yaşındaki futbolcu için Ocak ayında transfer adına somut adım atmayı planlıyor.