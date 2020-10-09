Galatasaray Ümit Milli Takım ile karşı karşıya gelecek

Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına perşembe günü yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salonda gerçekleştirildi. Antrenmana core hareketleriyle başlandı. Daha sonra akselerasyon çalışmasıyla devam edildi. Son bölümde ise üst gövde kuvvet çalışması yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bugün saat 17.00'de Türkiye Ümit Milli Takımı ile bir hazırlık maçı yapacak.
Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon da takımda kalan yıldızı planları arasına ekledi. Belhanda, defansın önünden top çıkaran bir ilk oyun kurucu rolüne bürünecek.
Fenerbahçe, bu sezon renklerine bağladığı oyuncuların sözleşmelerinde köklü değişikliğe gitti.
Hıncal Uluç, Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın son dönemdeki tavırlarına tepki gösterdi.
Aylardır taraftar gelirinden yoksun olan ve en azından locaları açtırarak sıcak paraya kavuşmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, bu konuda ortaklaşa çalışmalar yapıyor.
Süper Lig'de mücadele eden 21 kulüp, birinci transfer ve tescil döneminde 45 farklı ülke vatandaşı olan 111 yabancı futbolcuyu Türkiye'ye getirdi.
Almanya maçındaki performansı ve müthiş golüyle alkış alan Ozan Tufan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa devi, tecrübeli orta saha oyuncusunu yakın takibe aldı.