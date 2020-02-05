Galatasaray Uğurcan Çakır'ı 'boyu kısa' diye geri çevirmiş

Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı keşfeden hocası Nizamettin Arslan, BeINSPORT'a öğrencisinin gelişimini anlattı.
Arslan, Uğurcan'ın ilk başlarda orta sahada oynadığını ancak fiziğinin müsait olması nedeniyle onu kaleciliğe sevk ettiğini söyleyerek, "Ona izlemesi için CD'ler verdim. Bana 'neden beni kaleci yapmak istiyorsun' dedi. Bileğinin ince, belinin ince, kollarının uzun, elinin büyük olduğunu ona anlattım. Onu 2 sene çalıştırdım." ifadelerini kullandı.
Uğurcan'ın gelişimini tamamladıktan sonra ailesiyle görüşüp Anadolu kulüplerine gitmesi yönünde tavsiye verdiğini anlatan Arslan, "Kartal, Ümraniye'ye gitmek istemişler, vermem dedim engel oldum. Ben sonradan duydum ki Galatasaray'a gitmiş, boyu kısa diyerek almamışlar. Sonra babası Trabzon'a Uğurcan'ı götüreceğini söyledi. O zaman işlemlerini tamamlayıp onu gönderdik." sözlerini sarf etti.
Eski öğrencisinin Avrupa'ya gitmesini çok istediğini söyleyen Arslan, sözlerini şu şekilde bitirdi: "2016'da beni aradı, senin sayende kaleci oldum. Senin sayende kaleci oldum, 5 yıllık sözleşme yaptılar benimle dedi Trabzonspor için. Çok mutlu oldum. Ben onu yetiştirdim diye sürekli onu aramam. Önemli olan o iyi yerlere gelsin. Tek temennim Avrupa'ya giderek kendisini Dünya'ya kabul ettirmesi."
(Sporx)
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