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Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Club Brugge'ü devirdi

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Club Brugge'ü devirdi

Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde grup lideri Club Brugge'ü son 10 dakikayı 10 kişi oynamasına rağmen 2-1 mağlup etti.

UEFA Gençler Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray U19 takımı, 2-1 kazandı.

Galatasaray, 38. dakikada Atalay Yıldırım'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Club Brugge, Mathias Wolf'un 53. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Mustafa Fettahoğlu attı.

Galatasaray'da Ferhan Evren, 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray, gruptaki puanını 6'ya yükseltti. Haftaya grup lideri olarak başlayan Club Brugge, 9 puanda kaldı.

Galatasaray, son maçında PSG'ye konuk olacak.

(Sporx)


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