Galatasaray üç genç yeteneğin peşinde

Galatasaray, ocak ayında yapacağı takviyelerin listesini hazırladı. Bu sezon Bursaspor'da gösterdikleri çıkışla dikkat çeken İsmail Çokçalış ile Burak Kapacak listenin ilk sıralarında yer alıyor.
20 yaşındaki sağ bek İsmail, bu sezon takımıyla 6 maça çıkarken 1 gol atmayı başardı. 1.75 boyundaki futbolcu, kanat bindirmeleri ve ortalarıyla tehlike yaratmayı başarıyor. Takım arkadaşı Burak ise sezona flaş başlangıç yaptı. Yeşil-beyazlılarda bu yıl 6 maça çıkan 20 yaşındaki Burak, 3 gol atarken 2 de asist yaptı ve takımın yıldızı olmayı başardı.
TAYLAN'LA REKABET
Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı'dan başka ön libero olmaması teknik heyetin en çok endişe duyduğu konuların başında geliyor. 25 yaşındaki futbolcunun yokluğunda o bölgede devşirme isimlere şans verilecek.
Bu sebeple ön libero mevkiine uygun maliyetli bir isim arayan yönetim, Gençlerbirliği'nden Berat Ayberk Özdemir'i gözüne kestirdi. Geçen sezon kırmızı-siyahlılarda 32 maça çıkıp 2 gol atan 22 yaşındaki futbolcu, bu yıl 3 karşılaşmada boy gösterdi. Ümit Milli Takım forması da giyen Berat'ın, Taylan ile rekabete girmesi sağlanacak.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı son isim olan Rachid Ghezzal, idmanlarda fark yaratıyor. Sol ayağını çok etkili kullanan başarılı futbolcu, hırsıyla da teknik ekibi memnun etti. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun pazartesi günün oynanacak Denizlispor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Galatasaray'ın Alanyaspor ile iç sahada oynadığı karşılaşmada stadyumdaki localara gelen taraftarlar, tanımadıkları kişilerle maç izlemek durumunda kaldı.
Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues'in devre arasında Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Gaziantep FK yönetimi, Marius Sumudica ile yolları ayırma kararı aldı ve yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Michael Skibbe'yi göreve getirmek isteyen Kırmızı-Siyahlılar, Alman antrenörün Al Ain ile anlaşmasının ardından rotasını yerli teknik direktörlere kırdı.
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Josa Sosa, "Trabzon'da Beşiktaş'a karşı nasıl oynadıysam şimdi de aynı şey. Benim hedefim her zaman kazanmak. Saha içinde hiçbir şeyin kafamı karıştırmasına izin vermem" dedi.
Göztepe, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son 3 deplasman maçında yalnızca 1 isabetli şut atarak kötü bir performans çizdi.