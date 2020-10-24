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aksam.com.tr
  • 24 Ekim 2020 Cumartesi 12:36
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Galatasaray üç genç yeteneğin peşinde

Galatasaray üç genç yeteneğin peşinde

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Sabah

Kadrosuna genç oyuncularla takviye yapmak isteyen Galatasaray, 3 Türk genç yeteneği gözüne kestirdi. İşte o isimler ve detaylar...

Galatasaray, ocak ayında yapacağı takviyelerin listesini hazırladı. Bu sezon Bursaspor'da gösterdikleri çıkışla dikkat çeken İsmail Çokçalış ile Burak Kapacak listenin ilk sıralarında yer alıyor.

20 yaşındaki sağ bek İsmail, bu sezon takımıyla 6 maça çıkarken 1 gol atmayı başardı. 1.75 boyundaki futbolcu, kanat bindirmeleri ve ortalarıyla tehlike yaratmayı başarıyor. Takım arkadaşı Burak ise sezona flaş başlangıç yaptı. Yeşil-beyazlılarda bu yıl 6 maça çıkan 20 yaşındaki Burak, 3 gol atarken 2 de asist yaptı ve takımın yıldızı olmayı başardı.

TAYLAN'LA REKABET

Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı'dan başka ön libero olmaması teknik heyetin en çok endişe duyduğu konuların başında geliyor. 25 yaşındaki futbolcunun yokluğunda o bölgede devşirme isimlere şans verilecek.

Bu sebeple ön libero mevkiine uygun maliyetli bir isim arayan yönetim, Gençlerbirliği'nden Berat Ayberk Özdemir'i gözüne kestirdi. Geçen sezon kırmızı-siyahlılarda 32 maça çıkıp 2 gol atan 22 yaşındaki futbolcu, bu yıl 3 karşılaşmada boy gösterdi. Ümit Milli Takım forması da giyen Berat'ın, Taylan ile rekabete girmesi sağlanacak.

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