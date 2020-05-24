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aksam.com.tr
  • 24 Mayıs 2020 Pazar 16:14
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Galatasaray tüm maçlarını kazanırsa şampiyon

Galatasaray tüm maçlarını kazanırsa şampiyon

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Süper Lig'de 12 Haziran'da lig yeniden başlayacak ve şampiyonluk yarışı yeniden hız alacak. Dört takımın zirvede yer aldığı Süper Lig'de tüm takımlar hesap yaparken Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın ilginç bir avantajı var.

Koronavirüsü salgının ardından Süper Lig 12 Haziran'da yeniden başlayacak. Şampiyonluk yarışının nefes kestiği Süper Lig'de dört takım zirve hesabı yapıyor. Trabzonspor ve Başakşehir 53'er puanla ilk iki sırada, Galatasaray 50 puanla üçüncü sırada, Sivasspor ise 49 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Şampiyonluk için Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın ilginç bir avantajı var. Galatasaray'ın hem Başakşehir hem de Trabzonspor ile maçı olması nedeniyle sarı-kırmızılı ekip tüm maçlarını kazanırsa diğer rakipleri öteki maçlarda fire vermese bile üçlü averajda en üstte kalıp mutlu sona ulaşabilir. Adeta Galatasaray'ın hesaba ihtiyacı yok, 8'de 8'e ihtiyacı var.

Trabzonspor (53)

Averajla lider Trabzonspor tüm maçları kazanırsa Galatasaray ve Sivasspor'u ekarte edecek ancak Başakşehir'in maçlarını takip edecek. İki takım arasında ligde oynanan iki maçta (1-1, 2-2) berabere sona erdiği için (deplasman golü kuralı yok) iki takım arasında sezon sonunda eşitlik olursa gol averajına bakılacak.

Başakşehir (53)

Averajla ikinci Başakşehir tüm maçları kazanırsa Galatasaray ve Sivasspor'u ekarte edecek ancak Trabzonspor'un maçlarını takip edecek. İki takım arasında ligde oynanan iki maçta (2-2, 1-1) berabere sona erdiği için (deplasman golü kuralı yok) iki takım arasında sezon sonunda eşitlik olursa gol averajına bakılacak.

Galatasaray (50)

Galatasaray tüm maçlarını kazanır, bir başka deyişle 8'de 8 yaparsa hem Trabzonspor'u hem de Başakşehir'i bu fikstürde yeneceği için rakipleri diğer maçlarını kazansa dahi üç takım sene sonunda 74 puanda bulaşacak. Üçlü averajda ise Galatasaray 7 puan topladığı için ilk sırada yer alacak yani şampiyon olacak. Başakşehir 5 puanla ikinci, Trabzonspor 3 puanla üçüncü sırada kalacak.

ÜÇLÜ AVERAJ HESABI

Galatasaray (Trabzonspor'dan 4 puan, Başakşehir'den 3 puan) [TS 1-1 GS, GS-TS (GS kazanmış olacak) / GS 0-1 BŞK, BŞK-GS (GS kazanmış olacak) ]

Başakşehir (Trabzonspor'dan 2 puan, Galatasaray'dan 3 puan) [ BŞK 2-2 TS, TS 1-1 BŞK / GS 0-1 BŞK, BŞK-GS (GS kazanmış olacak) ]

Trabzonspor (Galatasaray'dan 1 puan, Başakşehir'den 2 puan) [ TS 1-1 BŞK, BŞK 2-2 TS / TS 1-1 GS, GS-TS (GS kazanmış olacak) ]

Sivasspor (49)

Sivasspor zirvede yer alan rakiplerinin hiçbiri ile kalan 8 haftada oynamayacak. Rıza Çalımbay'ın ekibi tüm maçlarını kazanırsa 73 puan yapacak ancak burada rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Özellikle Galatasaray-Trabzonspor ve Başakşehir-Galatasaray maçlarında çıkacak beraberlik sonuçları Yiğidoları zirveye çıkarabilir. Fakat tüm hesaplar yine diğer maçların sonuçlarına bağlı olacak.

(Fanatik)

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