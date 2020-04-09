  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Nisan 2020 Perşembe 15:42
  • |
  • 09 Nisan 2020 Perşembe 16:05

Galatasaray, Trezeguet transferinde önemli mesafe katetti

Galatasaray, Trezeguet transferinde önemli mesafe katetti

Paylaş

Manu Lonjon'un haberine göre, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet takımdan ayrılmak üzere. Beşiktaş ve Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü Mısırlı yıldız, Sarı-Kırmızılılarla önemli mesafe katetmiş durumda. Cimbom, Feghouli ile yolların ayrılması halinde Trezeguet'ye imza attıracak.

Kasımpaşa'da gösterdiği performans ile İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin takımdan ayrılacağı iddiaları ortaya çıktı. Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun adı sık sık Galatasaray ile anılıyordu. İddiaya göre Premier Lig'de beklentilerin aşağısında kalan futbolcu için hem Beşiktaş hem de Galatasaray devrede.

Bu sezon başında Aston Villa’nın yolunu tutan Trezeguet, Süper Lig’e geri dönebilir. Galatasaray ve Beşiktaş'ın yıldız futbolcu için devrede olduğu iddia edildi. Eurosport’tan Manu Lonjon’un haberine göre Trezeguet, bu yaz Aston Villa’dan ayrılabilir.

CİMBOM ÖNEMLİ MESAFE KATETTİ

Mısırlı yıldızın bir süredir Beşiktaş’la görüştüğü ancak Galatasaray’ın Trezeguet ile görüşmelerde önemli mesafe katettiği kaydedildi. Sarı kırmızılıların bu transferi Feghouli’nin ayrılması halinde yapacağı iddia edildi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu yazın 10 milyon euro bonservis ücretiyle Ada’nın yolunu tutmuştu.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 31 maça çıkan Trezeguet, 4 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.

KASIMPAŞA'DA DIAGNE İLE DÖKTÜRMÜŞTÜ

Kasımpaşa'da gösterdikleri performansla 'müthiş ikili' olarak adlandırılan Mbaye Diagne ile Trezeguet, imzaların atılması halinde bu kez Galatasaray'da bir araya gelecek.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları basına sızdı

title

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL'lik destek

title

Mario Situm: Bu virüs birkaç ay daha devam ederse bu sezon tamamlanamaz

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Müthiş ikili yeniden bir araya geliyor! Terim bu kez muradına eriyor
Müthiş ikili yeniden bir araya geliyor! Terim bu kez muradına eriyor

Müthiş ikili yeniden bir araya geliyor! Terim bu kez muradına eriyor

Manu Lonjon'un haberine göre, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet, takımdan ayrılmak üzere. Beşiktaş ve Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü Mısırlı yıldız, Sarı-Kırmızılılarla önemli mesafe katetmiş durumda. Cimbom, Feghouli ile yolların ayrılması halinde Trezeguet'ye imza attıracak.

Milli futbolcumuz karantinaya alındı! Hocası ağzından kaçırdı
Milli futbolcumuz karantinaya alındı! Hocası ağzından kaçırdı

Milli futbolcumuz karantinaya alındı! Hocası ağzından kaçırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı'nın, evinde karantinada bulunduğu bildirildi.

Mariano'nun yerine fişek gibi sağ bek
Mariano'nun yerine fişek gibi sağ bek

Mariano'nun yerine fişek gibi sağ bek

Mariano ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı yıldızın yerine Antwerp'te forma giyen Aurelio Buta'yı düşünüyor.

Fener'in sağ kanadını uçurmaya geliyor
Fener'in sağ kanadını uçurmaya geliyor

Fener'in sağ kanadını uçurmaya geliyor

Fenerbahçe, Sevilla'nın Monaco'dan 25 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ancak beklentilerin çok altında kalan sağ kanat Rony Lopes'i transfer etmek istiyor. Kanarya'nın B planı ise Samu Castillejo.

Yeni dünya sıralaması belli oldu! Milli takımımız...
Yeni dünya sıralaması belli oldu! Milli takımımız...

Yeni dünya sıralaması belli oldu! Milli takımımız...

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

Yönetim, Falcao'dan aldığı cevap karşısında buz kesildi!
Yönetim, Falcao'dan aldığı cevap karşısında buz kesildi!

Yönetim, Falcao'dan aldığı cevap karşısında buz kesildi!

Kolombiya'da Galatasaray'ın maçlarını veren kanalın sorumlusu Jaime Para'dan müthiş iddia: “Eğer Galatasaray Yönetimi Falcao'nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak Cim-Bom'da devam eder. Çünkü Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmedi. Ama Galatasaray'ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor”

Garry Rodrigues için müthiş iddia! Kimse bunu beklemiyordu
Garry Rodrigues için müthiş iddia! Kimse bunu beklemiyordu

Garry Rodrigues için müthiş iddia! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues'e Portekiz devi Porto talip oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.