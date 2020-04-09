Galatasaray, Trezeguet transferinde önemli mesafe katetti

Kasımpaşa'da gösterdiği performans ile İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin takımdan ayrılacağı iddiaları ortaya çıktı. Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun adı sık sık Galatasaray ile anılıyordu. İddiaya göre Premier Lig'de beklentilerin aşağısında kalan futbolcu için hem Beşiktaş hem de Galatasaray devrede.
Bu sezon başında Aston Villa’nın yolunu tutan Trezeguet, Süper Lig’e geri dönebilir. Galatasaray ve Beşiktaş'ın yıldız futbolcu için devrede olduğu iddia edildi. Eurosport’tan Manu Lonjon’un haberine göre Trezeguet, bu yaz Aston Villa’dan ayrılabilir.
CİMBOM ÖNEMLİ MESAFE KATETTİ
Mısırlı yıldızın bir süredir Beşiktaş’la görüştüğü ancak Galatasaray’ın Trezeguet ile görüşmelerde önemli mesafe katettiği kaydedildi. Sarı kırmızılıların bu transferi Feghouli’nin ayrılması halinde yapacağı iddia edildi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu yazın 10 milyon euro bonservis ücretiyle Ada’nın yolunu tutmuştu.
Bu sezon Aston Villa formasıyla 31 maça çıkan Trezeguet, 4 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.
KASIMPAŞA'DA DIAGNE İLE DÖKTÜRMÜŞTÜ
Kasımpaşa'da gösterdikleri performansla 'müthiş ikili' olarak adlandırılan Mbaye Diagne ile Trezeguet, imzaların atılması halinde bu kez Galatasaray'da bir araya gelecek.
(Fanatik)
Manu Lonjon'un haberine göre, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet, takımdan ayrılmak üzere. Beşiktaş ve Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü Mısırlı yıldız, Sarı-Kırmızılılarla önemli mesafe katetmiş durumda. Cimbom, Feghouli ile yolların ayrılması halinde Trezeguet'ye imza attıracak.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı'nın, evinde karantinada bulunduğu bildirildi.
Mariano ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı yıldızın yerine Antwerp'te forma giyen Aurelio Buta'yı düşünüyor.
Fenerbahçe, Sevilla'nın Monaco'dan 25 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ancak beklentilerin çok altında kalan sağ kanat Rony Lopes'i transfer etmek istiyor. Kanarya'nın B planı ise Samu Castillejo.
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.
Kolombiya'da Galatasaray'ın maçlarını veren kanalın sorumlusu Jaime Para'dan müthiş iddia: “Eğer Galatasaray Yönetimi Falcao'nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak Cim-Bom'da devam eder. Çünkü Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmedi. Ama Galatasaray'ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor”
Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues'e Portekiz devi Porto talip oldu.