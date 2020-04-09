Galatasaray, Trezeguet transferinde önemli mesafe katetti

Manu Lonjon'un haberine göre, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet takımdan ayrılmak üzere. Beşiktaş ve Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü Mısırlı yıldız, Sarı-Kırmızılılarla önemli mesafe katetmiş durumda. Cimbom, Feghouli ile yolların ayrılması halinde Trezeguet'ye imza attıracak.

Kasımpaşa'da gösterdiği performans ile İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin takımdan ayrılacağı iddiaları ortaya çıktı. Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun adı sık sık Galatasaray ile anılıyordu. İddiaya göre Premier Lig'de beklentilerin aşağısında kalan futbolcu için hem Beşiktaş hem de Galatasaray devrede.



Bu sezon başında Aston Villa’nın yolunu tutan Trezeguet, Süper Lig’e geri dönebilir. Galatasaray ve Beşiktaş'ın yıldız futbolcu için devrede olduğu iddia edildi. Eurosport’tan Manu Lonjon’un haberine göre Trezeguet, bu yaz Aston Villa’dan ayrılabilir.

CİMBOM ÖNEMLİ MESAFE KATETTİ

Mısırlı yıldızın bir süredir Beşiktaş’la görüştüğü ancak Galatasaray’ın Trezeguet ile görüşmelerde önemli mesafe katettiği kaydedildi. Sarı kırmızılıların bu transferi Feghouli’nin ayrılması halinde yapacağı iddia edildi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu yazın 10 milyon euro bonservis ücretiyle Ada’nın yolunu tutmuştu.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 31 maça çıkan Trezeguet, 4 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.

KASIMPAŞA'DA DIAGNE İLE DÖKTÜRMÜŞTÜ

Kasımpaşa'da gösterdikleri performansla 'müthiş ikili' olarak adlandırılan Mbaye Diagne ile Trezeguet, imzaların atılması halinde bu kez Galatasaray'da bir araya gelecek.

(Fanatik)