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aksam.com.tr
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 07:56
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  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 07:58

Galatasaray, transfere 'Aslan' gibi girecek

Galatasaray, transfere 'Aslan' gibi girecek

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Sarı kırmızılı yönetim, prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan'ı resmen G.Saraylı yapacak. Erdoğan Yeşilyurt'u da almak isteyen Aslan; Lemina ve Onyekuru'yu yeniden kiralamak için masaya oturacak.

G.SARAY, 2019-20 sezonunun sona ermesi ile birlikte hiç vakit kaybetmeden imzaları attıracak. Önceki sezonların aksine bu kez takviyelerini hiç vakit kaybetmeden yapmak isteyen Galatasaray, sezon sonunda 4 oyuncuyu birden kadrosuna kattığını duyuracak.

Kulüp, ocak ayında anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile birlikte Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan’a da hemen imza attıracak.

Bu dört oyuncunun yanı sıra Erdoğan Yeşilyurt ile de temas halinde olan G.Saray, bu ismi de bonservissiz almak istiyor.

SONRAKİ HEDEF ONYEKURU VE LEMINA

Takımda sonraki hedef ise Onyekuru ve Lemina’nın durumu olacak. Bu sezon kiralık olarak oynayan iki ismi gelecek sezon da kadrosunda tutmak isteyen yönetim, kiralama operasyonundan olumlu sonuç alırsa transfer sezonuna tam 7 takviye ile birlikte girmiş olacak.

(Hürriyet)

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