Galatasaray transferde gözünü kararttı! İlk hedef Manchester United forması giyen Fred

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı. Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor. 3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.

Geçtiğimiz günlerde 3 transferini birden resmen açıklayan sarı-kırmızılılar transfer gündemini sallayarak, Adem Büyük, Babel ve Ozornwafor'u resmen kadrosuna kattığı açıklamıştı. Bu transferlerin ardından ise Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı'yı duyuran Sarı-Kırmızılılar'da gelenlerin yanında bazı isimlerle de yollar ayrılıyor.

Son olarak Fernando Reges'i Sevilla'ya satan Sarı-Kırmızılılar'da teknik patron Fatih Terim'den orta sahaya takviye yapılması için talimat gelmişti. Jean Michael Seri, Manuel Fernandes derken, Galatasaray'ın gündemine önemli bir isim daha eklendi. Fernandes'in maliyeti, Seri'nin Roma ile görüşmelere başlamasından sonra Galatasaray yönetimi sürpriz bir hamle yaptı.

Manchester United'ın geçen sezon 59 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek S. Donetsk'ten aldığı ama büyük hayal kırıklığı yaratan Fred'e (Frederico Rodrigues de Paula) talip oldu.

MANCHESTER'DAN YANIT BEKLENİYOR

Tüm sezon boyunca sadece 17 maçta forma giyebilen sol ayaklı Fred için teknik direktör Fatih Terim'in "Şartların zorlanması" yönünde talepte bulunduğu bildirildi. Önceki günkü idmanda ikinci başkan Abrurrahim Albayrak ile yaptığı görüşmede, transferlerin gecikmesi nedeniyle serzenişte bulunan tecrübeli hocanın isteği üzerine Manchester United'a kiralama bedeli olarak 2 milyon euro önerildiği ifade edildi. Şimdi ManU'dan cevap beklendiği kaydedildi.

Internacional'den, Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giyen Fred, kariyeri boyunca 213 karşılaşmada forma giydi, 23 gol atıp, 23 de asist yaptı. Merkez orta sahanın yanı sıra, on numara ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.

REKOR ÜCRETLE GİTMİŞTİ

Shakhtar, İnternacional'den 15 milyon euro'ya aldığı Fred'i, 1 Temmuz 2018'te 59 milyon euro'ya Manchester United'a vermişti. Ancak Brezilyalı futbolcu, İngiltere'de beklentileri karşılayamadı. Galatasaray'ın bir başka gözdesi olan Delph, Guardiola tarafından Manchester City'nin kamp kadrosuna dahil edilmedi. Fred ile ilgili yapılan görüşmelerden çıkacak sonuca göre City'le temas kurulacak. Bir ara Fenerbahçe'nin de gözdeleri arasında olan Fred, orta alanda müthiş enerjisi ve yüksek tekniği ile biliniyor.

(Fotomaç)