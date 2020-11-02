Galatasaray transferde bombayı patlattı

AKŞAM

Galatasaray, TFF 1.Lig'de harikalar yaratan ve 8 maçta 7 gol atan 18'lik golcünün işini bitirdi. Ali Akman, yeni sezonda Sarı-Kırmızılı forma için mücadele edecek.

Galatasaray, TFF 1. Lig’de Bursaspor formasıyla harikalar yaratan Ali Akman’la anlaşmaya vardı... Sarı-Kırmızılılar’ın eski yıldızlarından ve kaptanlarından Ayhan Akman’ın yeğeni olan Ali’nin Yeşil-Beyazlılar’la sezon sonu sözleşmesi bitecek ve Sarı-Kırmızılılar’a bedelsiz olarak gelecek. 18 yaşındaki golcünün Galatasaray’ı seçmesindeki en önemli etken ise amca Ayhan Akman oldu... Fenerbahçe’nin de istediği Ali Akman ile Ayhan Akman’ın görüştüğü ve yeğenini Sarı-Kırmızlı takıma gelmeye ikna ettiği belirtildi.

TFF’DE GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Geçen sezondan beri Bursaspor forması giyen Ali Akman, bu yıl 8 maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. TFF 1. Lig’de gol krallığı yarışında da zirveyi Mehmet Akyüz’le paylaşan 18 yaşındaki santrfor, Bursaspor taraftarlarının da gözbebeği. Hayalinin Liverpool, B.Münih ve Barcelona gibi kulüplerde forma giymek olduğunu belirten genç oyuncu, Avrupa’dan da çok önemli golcüleri beğendiğini söyledi. Ali, “Agüero’yu çok beğeniyorum. Onun gibi 18 içinde iyi olduğumu söylüyorlar” dedi.

MİLLİ FORMAYLA 36 MAÇTA 20 GOL

Ali Akman, Milli Takım’ın alt yaş kategorilerinde attığı gollerle de dikkat çekiyor. U15, U16, U17 ve U18’de 36 maça çıkan Ali, 20 kez ağları havalandırdı. Türk futbolunun gelecek vaat eden isimlerinden 18 yaşındaki golcü, 2021-22 sezonunda Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin bu transfer düellosundan Aslan’ın galip ayrılmasının arkasında ise Ayhan Akman ile Fatih Terim’in iş birliği bulunuyor

