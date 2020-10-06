Galatasaray, transfer döneminde 7 oyuncuyu kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılılarda gelen-giden oyuncular şu şekilde:
TAKIMA KATILAN OYUNCULAR
Fatih Öztürk (Kasımpaşa)
Omar Elabdellaoui (Olimpiakos)
Emre Kılınç (DG Sivasspor)
Arda Turan (Barcelona)
Kerem Aktürkoğlu (24 Erzincanspor)
Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)
Oghenekaro Etebo (Stoke City)
TAKIMDAN AYRILAN OYUNCULAR
Birhan Vatansever (Niğde Anadolu FK)
Berk Balaban (Ankaraspor)
Seri (Fulham)
Onyekuru (Monaco)
Andone (Brighton)
Lemina (Southampton)
Yunus Akgün (Adana Demirspor)
Mariano (Atlético-MG)
Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)
Celil Yüksel (Adanaspor)
Atalay Babacan (Adanaspor)
Maicon (Nasr)
Mustafa Kapı (Lille)
Yuto Nagatomo (Marsilya)
Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)
Ahmet Çalık (İH Konyaspor)
Selçuk İnan (Kariyer sonu)
Galatasaray, yüksek maliyeti sebebiyle birkaç yıldır elinden çıkarmak istediği Younes Belhanda'da yine istediğine ulaşamadı.
Galatasaray, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak.
Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gözdesi olan ve Championship'te forma giymek istemeyen Emiliano Buendia, 16 Ekim'e kadar İngiltere Premier Lig'e transfer olabilir.
Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde yollarını ayırdığı sportif direktör Damien Comolli'nin izlerini büyük oranda sildi.
Yaptığı transferler rakiplerini kıskandıran Kanarya, son günde bombaları patlattı. Trabzonspor'un 1, Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın ise hiç oyuncu açıklayamadığı günde Fenerbahçe tam 3 futbolcuya imza attırdı. Bu sezon 18 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kanarya'nın taraftarlarına son gün hediyeleri, Perotti, Pelkas ve Ademi oldu.