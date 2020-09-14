Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir Ali Kaan Güneren'in peşinde

Akhisarspor formasıyla geçen sezon 14 maça çıkan Güneren, Türkiye Ümit Milli Takım formasını da terletiyor. Akhisarspor'un genç orta saha oyuncusu için belirlediği bonservis bedeli ise 2 milyon Euro. Başta Başakşehir olmak üzere Trabzonspor ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Güneren'in Akhisarspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu.
Okay Yokuşlu transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, Sporting Lizbon'un ön liberosu Idrissa Doumbia'yı satın alma opsiyonuyla kiralıyor. Portekiz ekibinin maaşında yüzde 40 indirime zorladığı Fildişi Sahilli oyuncu takımından ayrılma kararı aldı. Mönchengladbach, Werder Bremen, Anderlecht ve Club Brugge gibi talipleri olan 22 yaşındaki futbolcunun ilk tercihi Galatasaray.
Sarı-lacivertlilerde, "Emre Belözoğlu'nin sportif direktörlüğü neden açıklanmıyor?" sorusu cevabını buluyor.
Gaziantep maçında müthiş bir görüntü sergileyen Galatasaray'da ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin etkisi kısa sürede hissedildi. Ligin henüz başında fiziksel gelişimin bu seviyede olması dikkat çekti.
Valencia'dan sonra Tisserand da yönetimin yeni hocasına hediyesi. 27 yaşındaki Kongolu stoper, Erol Bulut'un takibinde olan bir isimdi. Oyuncu diz sakatlığı nedeniyle Wolfsburg'da fazla süre alamasa da milli takımda kaptanlığa kadar yükseldi.
Fenerbahçe öncelik verdiği savunma takviyesini bitirdi. Sıra hücum hattında patlayacak bombalara geldi. Forvette Mandzukiç, kanatta ise Visca listenin ilk sırasında. Yönetim bu transferler için acele etmeyecek.