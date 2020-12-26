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aksam.com.tr
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 08:01
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Galatasaray Trabzonspor karşısında 2 gol attı, 3 puanı kaptı

Galatasaray Trabzonspor karşısında 2 gol attı, 3 puanı kaptı

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AKŞAM

Süper Lig'de yılın son derbisinde Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla devirmeyi başardı.

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle 2-0 galip geldi.

Sarı kırmızılı ekipte Taylan Antalyalı gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü ve Antalyaspor maçında oynama şansını yitirdi. Ayrıca Feghouli de ilk yarı sakatlık geçirerek oyundan çıktı.

Detaylar birazdan...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Abdülkadir Parmak, Baker, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Djaniny.

Galatasaray: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Arda Turan, Belhanda, Oğulcan

STAT: Medical Park

HAKEM: H.Umut Meler

YAYIN: beIN Sports1

GOLLER: 44' Arda Turan, 55' Oğulcan Çağlayan

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