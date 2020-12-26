Galatasaray Trabzonspor karşısında 2 gol attı, 3 puanı kaptı

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle 2-0 galip geldi.
Sarı kırmızılı ekipte Taylan Antalyalı gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü ve Antalyaspor maçında oynama şansını yitirdi. Ayrıca Feghouli de ilk yarı sakatlık geçirerek oyundan çıktı.
Detaylar birazdan...
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Abdülkadir Parmak, Baker, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Djaniny.
Galatasaray: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Arda Turan, Belhanda, Oğulcan
STAT: Medical Park
HAKEM: H.Umut Meler
YAYIN: beIN Sports1
GOLLER: 44' Arda Turan, 55' Oğulcan Çağlayan
Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı mücadelede sarı kart gören Taylan Antalyalı, sınırda bulunduğu için cezalı duruma düştü.
Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı mücadelenin 30. dakikasında sakatlık geçiren Feghouli, oyuna devam edemedi.
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