Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Kasımpaşa, Rahmi Anıl Başaran'ın peşinde

Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray ve Trabzonspor’un radarına girmeyi başaran Rahmi Anıl Başaran’ın talipleri artıyor. Kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, Rahmi Anıl için Başakşehir ve Kasımpaşa’nın da devreye girdiğini söyledi.
Dağlı, yaptığı açıklamada, ”Rahmi Anıl Başaran için fiyatı yükseltmeye çalışıyoruz. 600 bin Euro civarında bir rakam belirledik. Benim görüşmelerimde rakam 600 bin Euro’ya kadar çıktı. Trabzonspor, Rahmi Anıl’ı 2 aydır takip ediyor. Eski maçlarını da izlemişler. Rahmi Anıl bizim için önemli. Ben Galatasaray ve Trabzonspor ile görüştüm. Başakşehir’den futbolcunun menajerine teklif var. En son da Kasımpaşa’dan teklif geldi” dedi.
Rahmi Anıl Başaran ise konuyla ilgili şunları söyledi:
“Saydığınız takımlar büyük kulüpler. Bunlardan birinde forma giyersem, Balıkesirspor’a katkım olursa çok mutlu olurum. Balıkesirspor’da sezonu bitirip, sezon sonu en hayırlı karar verilecektir.”
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