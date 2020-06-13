  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 18:39
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray, Trabzon'da

Galatasaray, Trabzon'da

Paylaş

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı’na saat 17.50 sıralarında gelen Galatasaray kafilesi için geniş güvenlik önemleri alınırken, sarı-kırmızılılar, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Galatasaray kafilesi kendilerini bekleyen takım otobüsü Rize’ye hareket ederek, kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye koyuldu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Gaziantep FK'de tüm testler negatif

title

Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif

title

Bakan Kasapoğlu'ndan Siirtli çocuklara tesis müjdesi

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

CANLI | Başakşehir-Alanyaspor
CANLI | Başakşehir-Alanyaspor

CANLI | Başakşehir-Alanyaspor

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar
Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar

Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladığı maça ideal 11'iyle çıktı.

Galatasaray'a transferini doğruladı
Galatasaray'a transferini doğruladı

Galatasaray'a transferini doğruladı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen ve bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Samuel Kalu'yla ilgili Fransız gazeteci Manu Lonjon'dan açıklama geldi. Ünlü gazeteci, Sarı-Kırmızılıların genç sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini ancak Bordeaux'nun Nijeryalı futbolcuyu satmak istediğini belirtti.

Büyük müjde! İmzayı attı
Büyük müjde! İmzayı attı

Büyük müjde! İmzayı attı

Finansal Fair Play yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'a itiraz için gerekli dosyaları hazırladı. Eski başkanlardan Muharrem Usta, cezanın kalkması için gerekli olan muvafakatnameyi verdi.

Galatasaray, Trabzon'da
Galatasaray, Trabzon'da

Galatasaray, Trabzon'da

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör
2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör

2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Fenerbahçelileri sevince boğan açıklama
Fenerbahçelileri sevince boğan açıklama

Fenerbahçelileri sevince boğan açıklama

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Thiago Silva, ülkesi Brezilya'ya döneceğine dair çıkan haberleri yalanladı ve Avrupa'da oynamak istediğini açıkladı. 35 yaşındaki stoper ile Fenerbahçe, Milan ve Everton ilgileniyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.