Galatasaray, Torino'nun stoperi Lyanco için İtalya'ya uçuyor

Yönetim, 22 yaşındaki oyuncu için İtalya'ya giderek ve Torino ile temaslarda bulunacak.
HEDEF KİRALAMAK
Lyanco için İtalyanlar'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. Lyanco bu sezon 6 maçta forma giydi. 187 cm boya sahip olan 22 yaşındaki stoper sağ ayağını kullanıyor.
TERİM STOPER İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada yönetimden stoper takviyesi istediğini açıkladı.
Terim, "Bir stoper istedim ama olmazsa yapacak bir şeyimiz yok, dünyanın sonu değil." sözleriini kullanmıştı.
(Takvim)
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için Hollanda ekibi Feyenoord ile kiralama üzerine görüşmeler başladı.
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