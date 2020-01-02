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  3. Galatasaray, Tino Kadewere transferiyle 4-4-2 sistemine dönüyor

Galatasaray, Tino Kadewere transferiyle 4-4-2 sistemine dönüyor

Galatasaray, Tino Kadewere transferiyle 4-4-2 sistemine dönüyor

Galatasaray’ın forvet arayışları sessiz sedasız devam ediyor. Devre arasında geniş çaplı bir transfer operasyonuna hazırlanan Sarı- Kırmızılılar’ın, Avrupa’daki genç ve potansiyelli golcüleri araştırdığı öğrenildi.

Galatasaray bu doğrultuda Fransa 2. Ligi’nde Le Havre forması giyen 23 yaşındaki santrfor Tino Kadewere’yi gözüne kestirmiş durumda. Bu sezon forma giydiği 19 lig maçında 17 kez fileleri havalandıran 1.83 boyundaki Zimbabwe’li futbolcunun, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması için çalışmaların başladığı belirtiliyor. Kadewere’nin, menacerler vasıtasıyla yapılan ilk görüşmelerde, Galatasaray’a transfer olup bir üst seviyede sahne alma fikrine son derece sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

4-4-2 SİSTEMİNE DÖNÜLEBİLİR

Bir taraftan Falcao’nun devre arasında fizik kondisyon seviyesini toparlamasını bekleyen, diğer taraftan Mbaye Diagne’nin geri dönüşüne hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, olası bir Kadewere transferiyle 4-4-2 sistemine geri dönebilir. Teknik patron Fatih Terim, kalabalık bir forvet hattıyla, alternatifi bol bir oyun sistemi kullanabileceğini düşünüyor. Galatasaray ile Le Havre arasında görüşmeler de bu hafta itibarıyla başlayacak.

(Fanatik)


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