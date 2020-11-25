Galatasaray, Tim Krul'u reddedip Fatih Öztürk'ü transfer etmiş!

Sabah

Galatasaray'ın tartışılan kalecisi Fatih Öztürk'le ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların teknik ekibinin, kendilerine önerilen Tim Krul'un yerine tercihini yerli kaleciden yana kullandığı öğrenildi. Hollandalı eldiven bu sezon Norwich ile çıktığı 12 maçın 5'inde gol yemedi.

Kayserispor maçında kaleye gelen tek isabetli şutun gol olması, sosyal medyada Fatih Öztürk tartışmalarını alevlendirdi.



Galatasaray Scout ekibi, transfer döneminde "Muslera dönene kadar yabancı kaleci ile idare edelim' görüşünü savunsa da teknik heyetin yerli kaleci takviyesine karar verdiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulübe sezon başında Hollandalı tecrübeli file bekçisi Tim Krul'un önerildiği de öğrenildi.

TIM KRUL YERİNE YERLİ KALECİ KARARI

Championship ekibi Norwich'te görev yapan 32 yaşındaki Tim Krul'un 1 yıllık kiralama bedeli 1 milyon Euro'yu geçmiyordu. Muslera dışında yabancı kaleci istemeyen Galatasaray, tercihini yerliden yana kullandı ve Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden 34 yaşındaki Fatih Öztürk transfer edildi.

12 MAÇIN 5’İNDE GOL YEMEDİ

Okan Kocuk'un izolasyonda olduğu dönemde eldivenleri devralan Fatih ligde görev yaptığı 6 maçın 4'ünde ceza sahası dışından gol yedi. Championship'te bu sezon 12 maça çıkan Krul, bunların 5'ini gol yemeden tamamladı.