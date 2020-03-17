Galatasaray tesislerinde koronavirüs alarmı

Galatasaray’da corona virüsü alarmı... Florya Metin Oktay Tesisleri’nde tam anlamıyla olağanüstü hâl ilan edilmiş durumda. Teknik patron Fatih Terim, futbolcularına iki günlük izin verirken, tesislerde de hummalı bir çalışma başlatıldı. İlk olarak tesislere zorunluluk dışında tüm giriş çıkışlar yasaklandı. Futbolcu veya personel fark etmeksizin, misafirler ve davetliler tesislere kesinlikle alınmayacak.
Ayrıca profesyonel sağlık ekipleri, gün içerisinde sürekli olarak tüm sahaları, soyunma odalarını, yemekhaneleri ve odaları dezenfekte ederek üst seviyede hijyen sağlamaya çalışıyor. Personele de eldiven giyme zorunluluğu getirildi. Yemeklerdeki menüler ise bağışıklığı kuvvetlendirici vitaminler içerecek.
Gözler erteleme kararında
Futbolcuların endişeli hâli, yönetim ve teknik heyet cephesinde de tedirginlik yaratıyor. Sarı-Kırmızılılar’da artık tüm gözler, ligler için verilecek erteleme kararında. Oyuncular tam da virüsün hızla yayıldığı şu günlerde sahaya çıkmak yerine, ailelerinin yanında olmayı istiyor.
(Fanatik)
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