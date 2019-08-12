Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in ameliyat edildiğini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, fel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı;
Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir.
Hocamızın durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdiği açıklandı.
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